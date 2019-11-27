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  3. 27 Kasım 2019 15:20

Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı

Tunceli'ye de mevsimin ilk karı düşerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.

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Çatalca'da fabrika yangını
Çatalca'da fabrika yangını
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Bakan Albayrak'a ''Bakın burası çok daha önemli'' tepkisi
Bakan Albayrak'a ''Bakın burası çok daha önemli'' tepkisi
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Altını çalınanlar dikkat! Kuyumcular çözümü buldu
Altını çalınanlar dikkat! Kuyumcular çözümü buldu
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Trafikteki baltalı magandaya 10 ay hapis
Trafikteki baltalı magandaya 10 ay hapis
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Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı
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Balcı Ekrem'in milyonluk ev soygunu davasında şok gelişme
Balcı Ekrem'in milyonluk ev soygunu davasında şok gelişme
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