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  4. Tünel çıkışı zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

Tünel çıkışı zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

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Afyonkarahisar'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

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