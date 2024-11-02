Anasayfa Video Galeriler Gündem Tünel çıkışı zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi Tünel çıkışı zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi 02 Kasım 2024 Cumartesi Saat: 20:35 Güncelleme: 02 Kasım 2024 Cumartesi 20:35 Afyonkarahisar'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672662f38cb775308a0e6143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaldırıma çıkan araç 2 kadını ezdi: Kadınlardan biri öldü Yine bir eski eş vahşeti, yine bir kadın cinayeti: Bir kadın, bir anne daha katledildi Yüzde 70 indirimi duyan vatandaş birbirini ezdi AK Partili Mustafa Varank ölümden döndü MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı Ali Koç'tan Galatasaray için çok ağır suçlama Hastanede silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı