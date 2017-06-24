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  3. 24 Haziran 2017 21:15

Tünelde 3 araç birbirine girdi: 10 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde tünel içinde 3 aracın karıştığı kazada 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

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