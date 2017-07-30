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  3. 30 Temmuz 2017 17:20

Tünelde yanan minibüsün şoförü faciayı önledi

Antalya’da seyir halindeki tur minibüsü elektrik kontağı nedeniyle tünel içinde alev aldı. Tecrübeli şoför, aracı tünel dışına çıkararak muhtemel bir faciayı önledi.

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Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı
Prof. Dr. İlhan Varank isminin verildiği hastanede anıldı
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Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı
Vatandaşlar, “Büyük Kudüs” mitingi için Yenikapı etkinlik alanına gelmeye başladı
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Benim için üzülmeyin notu bırakıp 4. kattan atladı
Benim için üzülmeyin notu bırakıp 4. kattan atladı
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Şarkıcı Berksanın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Şarkıcı Berksanın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
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Somalide bomba yüklü araç patladı: en az 7 ölü
Somalide bomba yüklü araç patladı: en az 7 ölü
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