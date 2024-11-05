Anasayfa Video Galeriler Gündem TÜPRAŞ'ta patlama sesi sonrası duman yükseldi TÜPRAŞ'ta patlama sesi sonrası duman yükseldi 05 Kasım 2024 Salı Saat: 13:46 Güncelleme: 05 Kasım 2024 Salı 13:46 TÜPRAŞ'ta patlama sesi sonrası duman yükseldi Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6729f7789deb52127e0d44c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üniversiteli gençler Türkiye'nin ilk otonom Formula aracını üretti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a Togg, Caparov da Erdoğan'a at hediye etti Türkiye'de eşi benzeri görülmeyen vaka: Vücudunun yarısı kesildi Türkiye’de üretilen en büyük lüks mega yat Haliç’e geldi ''Doğanın çöpçüsü'' kara akbabalar leş üzerinde keşif uçuşu yaparken görüntülendi Yerin 20 metre altındaki kayadan oyma müzede, yüzlerce yıllık seramik ve çömlekler sergileniyor Fren arızasıyla kaza yapıp, 'ayıplı' çıkan cipe, 'misliyle değişim' kararı Kızıl Goncalar'da Sadi, Cüneyd Efendi'yi öptüğü sahne ortalığı karıştırdı Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi