  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Mayıs 2017 14:45

Tur midibüsü faciası: 20 ölü

MUĞLA'da, yerli turistlerin içinde bulunduğu tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada 20 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Video Galeri
Gaziantepte 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi
Gaziantepte 3.5 ton at ve eşek eti ele geçirildi
Video Galeri
Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı
Çaldığı paralarla burnuna estetik yaptırdı
Video Galeri
Darbeci komutanın talimatları ses kayıtlarında
Darbeci komutanın talimatları ses kayıtlarında
Video Galeri
Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Video Galeri
Çöplere dadanan ayıdan böyle kurtuldu
Çöplere dadanan ayıdan böyle kurtuldu
Video Galeri
Muğlada yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı:Çok sayıda ölü ve yaralı var
Muğlada yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı:Çok sayıda ölü ve yaralı var