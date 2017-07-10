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  3. 10 Temmuz 2017 14:45

Tur otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı

Peru’da tur otobüsü devrildi. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

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15 Temmuz İhanet gecesi sergisi Eyüp Sultan Meydanında açıldı
15 Temmuz İhanet gecesi sergisi Eyüp Sultan Meydanında açıldı
Video Galeri
nın 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisi Antalyada açıldı
nın 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisi Antalyada açıldı
Video Galeri
Yolcu otobüsü alev alev yandı!
Yolcu otobüsü alev alev yandı!
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Kılıçdaroğlu, Berberoğlunu cezaevinde ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Berberoğlunu cezaevinde ziyaret etti
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15 Temmuz kahramanları 1 yıl sonra aynı yerde yaşadıklarını anlattı
15 Temmuz kahramanları 1 yıl sonra aynı yerde yaşadıklarını anlattı
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17 km uzunluğundaki sahiller doldu
17 km uzunluğundaki sahiller doldu