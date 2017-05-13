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  3. 13 Mayıs 2017 14:15

Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

MUĞLA- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrildi. Kazada 17 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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