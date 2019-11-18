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  3. 18 Kasım 2019 19:40

Turabi'den canlı yayında herkesi şaşırtan itiraf

The Challenge yarışmasında şampiyon olarak 5 milyon TL kazanan Turabi Çamkıran, katıldığı canlı yayında kazandığı parayı ailesine verdiğini ve günlük 30 TL'den fazla para harcamadığını söyledi.

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