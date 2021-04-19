Anasayfa Video Galeriler Gündem Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor! Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor! 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 15:06 TikTok fenomeninin türbede çektiği video sosyal medyada büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d722b8cf28d0c00540773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı! Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı! Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu Doğu Karadeniz'e göç başladı, uzmanlar uyardı Prof. Dr. Şen: ''Bugün ve yarın işiniz yoksa dışarı çıkmayın'' Karate Federasyonu Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Koronavirüs hastaları ilaçlarını kullanmıyor! Rus Büyükelçi Karlov’un katili kripto FETÖ’cü çıktı