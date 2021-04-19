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  4. Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor!

Türbede çekilen TikTok videosuna tepki yağıyor!

TikTok fenomeninin türbede çektiği video sosyal medyada büyük tepki çekti.

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