Anasayfa Video Galeriler Gündem Turbo Turabi olay partiden paylaştı: Bu nasıl ortam? Turbo Turabi olay partiden paylaştı: Bu nasıl ortam? 01 Şubat 2022 Salı Saat: 16:05 Survivor yarışmacısı olarak ünlenen Turabi, sosyal medya hesabından California'da katıldığı bir partiden video paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f9301afc785878400e5e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İmamlardan camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi! Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı’nda bilet kontrolü Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Minik Asiye evinde ilk kez görüntülendi TBMM önünde öğretmenlere engel Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Kazı kazandan servet kazandı! Sevinci kameraya böyle yansıdı Eski eş dehşet saçtı! 3 yaralı var