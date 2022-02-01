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  4. Turbo Turabi olay partiden paylaştı: Bu nasıl ortam?

Turbo Turabi olay partiden paylaştı: Bu nasıl ortam?

Survivor yarışmacısı olarak ünlenen Turabi, sosyal medya hesabından California'da katıldığı bir partiden video paylaştı.

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