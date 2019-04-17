Turgut Özal, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı
17 Nisan 2019 11:30
Turgut Özal, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefat yıl dönümünde kabri başında anıldı. Törende açıklama yapan Semra Özal, “Acısı her gün daha da büyüyor. Dayanmaya çalışıyoruz bu büyük acıya. Çok zor” dedi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 26. ölüm yıl dönümünde Topkapı’da bulunan Anıt Mezar’da anma töreni düzenlendi. Anma törenine eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan...