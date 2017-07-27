  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Temmuz 2017 13:45

Turgutluda iki köy boşaltıldı

İzmir'e bağlı Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yangın Manisa'nın Turgutlu ilçesinin sınırına ulaştı. Sınırda bulunan 2 köy tahliye edildi.

Video Galeri
15 yaşındaki Sevde için 100 bin lira gerekiyor
15 yaşındaki Sevde için 100 bin lira gerekiyor
Video Galeri
Sahilde yürüyüş hayatını kararttı
Sahilde yürüyüş hayatını kararttı
Video Galeri
Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi
Çamiçi Halk Plajı kaderine terk edildi
Video Galeri
63 yaşındaki kadın bacağında sarılı esrarla yakalandı
63 yaşındaki kadın bacağında sarılı esrarla yakalandı
Video Galeri
Nusaybine bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı
Nusaybine bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı
Video Galeri
Filistinliler demir bariyerlerin kaldırılmasını kutluyor
Filistinliler demir bariyerlerin kaldırılmasını kutluyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM