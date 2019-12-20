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  3. 20 Aralık 2019 18:25

Turiste hakaret eden taksiciye para cezası

İstanbul'da bindiği takside taksicinin hakaretlerine ve sözlü tacizlerine maruz kaldığını iddia eden Senagalli turistin şikayetçi olduğu taksi şoförüne 4 bin 500 lira adli para cezası verildi.

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