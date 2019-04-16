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  3. 16 Nisan 2019 12:06

''Turistler beni görünce boynuma atlayıp öpmeye başladı''

İstanbul Havalimanı'ndan aldığı 2 turistin taksisinde unuttuğu içinde 30 bin euro bulunan çantayı sahibine teslim eden taksi şoförü Hakan Kanat, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim." dedi.

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