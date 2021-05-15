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Turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı

Turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili'nde güneşlenip, denize girdi.

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