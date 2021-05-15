Anasayfa Video Galeriler Gündem Turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı Turistler deniz ve güneşin keyfini çıkardı 15 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 14:11 Turizm kenti Antalya'da kısıtlamadan muaf turistler, bayramın son gününde de Konyaaltı Sahili'nde güneşlenip, denize girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609fac52caba3b04a452df43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşı tedarikinde takvim belli oldu Diyarbakır'da kadın cinayeti Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir için dikkat çeken sözler Melek İpek davasında gizli tanıktan kan donduran ifade Pitbull cinsi köpek kediyi böyle parçaladı Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim Erdoğan açıkladı: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme başlıyor