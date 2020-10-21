  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Ekim 2020 09:50

Turistler köpekbalığına yem oluyordu! Yaklaşıp böyle ısırdı

İngiltere'nin Manchester şehrinden köpek balığı uzmanı Jim Partington, Meksika'da Guadalupe Adası yakınlarında 3 kadın turiste kafesle dalış yaptırdı.

Video Galeri
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev birbirine girdi
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev birbirine girdi
Video Galeri
Limanda dev operasyon: 220 kilo kokain ele geçirildi!
Limanda dev operasyon: 220 kilo kokain ele geçirildi!
Video Galeri
Suç dosyası kabarık tacizci yakalandı
Suç dosyası kabarık tacizci yakalandı
Video Galeri
Masterchef'te hayvanseverlerin tepkisini çeken görüntüler
Masterchef'te hayvanseverlerin tepkisini çeken görüntüler
Video Galeri
Masumlar Apartmanı'nda seyiriciy şoke eden sahne
Masumlar Apartmanı'nda seyiriciy şoke eden sahne
Video Galeri
15 yıldır komadaki uyuyan prensin ilk kez parmaklarını oynattığı video viral oldu
15 yıldır komadaki uyuyan prensin ilk kez parmaklarını oynattığı video viral oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM