Anasayfa Video Galeriler Gündem Turistleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var Turistleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda yaralı var 22 Eylül 2024 Pazar Saat: 14:11 Güncelleme: 22 Eylül 2024 Pazar 14:11 Nevşehir'de turistleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66effb4629e73914df0622f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehit askerin yakınları kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var Tatil cennetinde şimşeklerin dansı geceyi aydınlattı Metin Arolat'a veda... Ünlüler son yolculuğunda yalnız bırakmadı Otomobilde tabancayla oynarken ağabey katili oldu Tekirdağ'da büyük yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı Osmanlı'ya ait batık gemide yeniçeri silahları bulundu Günün videosu İzmir'den geldi: Denizde yüzerken göbeğine martı kondu 150 bin TL'lik evlilik kredisine başvuracaklar dikkat İstanbul'da kaçak kat çıkılan binada pes dedirten görüntü