Anasayfa Video Galeriler Gündem Turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar var! Turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar var! 13 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 11:01 Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613f05494a53a632f84474f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gençleri heyecanlandıracak ÖTV'siz otomobil vaadi Yine Pitbull dehşeti... Küçük çocuğu paramparça edecekti Ankara'da otomobil ile servis çarpıştı: 5 ölü İstanbul'da trafik yine arapsaçı AK Partili Belediye Başkanı'ndan canlı yayında küfür Erdal Erzincan'dan İmamoğlu'na jest 8Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı Marmaray’da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü