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  4. Turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar var!

Turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar var!

Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

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