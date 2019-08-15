Turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı
15 Ağustos 2019 14:00
Turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı
Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı yaşandı. Seyir halindeyken parakete oltasına takılan yaklaşık 3 metre büyüklüğündeki köpek balığı kaptan tarafından tekrar suya bırakıldı. Turistler ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Olay, geçtiğimiz gün Demre ilçesine bağlı turizm cenneti Kekova’nın açıklarında meydana geldi. Antalya turizm bölgesi Kundu’dan...