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  3. 15 Ağustos 2019 14:00

Turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı

Antalya’da Rus turistleri taşıyan tur teknesinde köpek balığı heyecanı yaşandı. Seyir halindeyken parakete oltasına takılan yaklaşık 3 metre büyüklüğündeki köpek balığı kaptan tarafından tekrar suya bırakıldı. Turistler ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Olay, geçtiğimiz gün Demre ilçesine bağlı turizm cenneti Kekova’nın açıklarında meydana geldi. Antalya turizm bölgesi Kundu’dan...

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