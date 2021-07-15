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Turistlerin korku dolu anları kamerada

Alanya’dan Antalya Havalimanı istikametine turist taşıyan tur firması otobüsü kaza yapınca otobüste bulunan turistler büyük panik yaşadı.

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