Anasayfa Video Galeriler Gündem Turistlerin korku dolu anları kamerada Turistlerin korku dolu anları kamerada 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 19:35 Alanya’dan Antalya Havalimanı istikametine turist taşıyan tur firması otobüsü kaza yapınca otobüste bulunan turistler büyük panik yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f063cb4f1ad57a3b194673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ehliyetsiz sürücü can aldı: Haftaya askere gidecekti Osmaniye’de hastane ve yerleşim alanı yakınında yangın A Spor'da mikrofon kazası: ''Ağabey ne para çalıyorlar biliyor musun?'' Merkel'in zor anları! Kameraların önünde içi geçti Gaziantep hayvanat bahçesinde dehşet! Kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı Teksas değil İstanbul! Akaryakıt istasyonunda çatışma anı kamerada Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video Belediye Başkanı tatilcilere seslendiler: ''Gelmeyin'' Bir babanın en acı anı: Çocuğunun cansız bedenini kucağında taşıdı