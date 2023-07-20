Anasayfa Video Galeriler Gündem Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik! Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik! 20 Temmuz 2023 Perşembe Saat: 13:51 Kavurucu sıcakların sürdürdüğü Antalya'da falezlerin zirvesinden atlayarak canlarını hiçe saydı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b9119ad906a369e55c4d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kadın kılığında banka soygunu Burası bir başka Türkiye: Biz sıcaktan kavrulurken, onlar soba yakıyor! Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı Yine bir ev sahibi şiddeti: Gece yarısı kiracısına kabusu yaşattı Altın alanlar dikkat! 80 milyon TL'lik altın operasyonu Polisten kaçan yabancı uyrukluya vatandaş tekmesi İstanbul'da döner bıçaklı dehşet! Nadir canlı görüntülendi... Pespembe rengiyle ortaya çıktı! PKK'nın kasası Türkiye'de yakalandı! 30 yıllık arşiv ele geçirildi