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  4. Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik!

Türiye'nin turizm cennetinde ''ölümüne'' serinlik!

Kavurucu sıcakların sürdürdüğü Antalya'da falezlerin zirvesinden atlayarak canlarını hiçe saydı...

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