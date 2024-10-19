Anasayfa Video Galeriler Gündem Turizm başkentimizde ekim ayında plajlar ''full'' çekti: Güneşlenip, denize girdiler Turizm başkentimizde ekim ayında plajlar ''full'' çekti: Güneşlenip, denize girdiler 19 Ekim 2024 Cumartesi Saat: 17:12 Güncelleme: 19 Ekim 2024 Cumartesi 17:12 Türkiye geneli buz gibi bir haftasonu geçirirken, hava sıcaklığının 25,5 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26,5 olduğu turizm başkentimiz Antalya'da tatilciler, Ekim ayında denizin keyfini çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6713be4240e4f6e44c0f0573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polise sokak ortasında pompalı tüfekle saldırı Sokak ortasında hamile kadını hastanelik edip, bir de tahliyesini istedi AK Partili vekil hızını alamadı: ''O yolları baban mı açtı, deden mi açtı?'' Vatandaşlar ucuza çorap için birbirini ezdi Alkollü arkadaşını kurtarmaya gitti o da ehliyetsiz ve alkollü çıktı Hülya Avşar ''sahtelerinden bıktık'' deyip soluğu ağacın tepesinde aldı Üniversiteli 19 kız çocuğunun feryadı: ''Kaçırıp, tecavüz edip, videoya çekerek şantaj yaptılar'' Muğla'yı cehenneme çeviren orman yangınları sürüyor Pes! 4'üncü yüzyıldan kalma tarihin üzerini mozaikle kapattılar