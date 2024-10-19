Turizm başkentimizde ekim ayında plajlar ''full'' çekti: Güneşlenip, denize girdiler

Türkiye geneli buz gibi bir haftasonu geçirirken, hava sıcaklığının 25,5 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26,5 olduğu turizm başkentimiz Antalya'da tatilciler, Ekim ayında denizin keyfini çıkardı.

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