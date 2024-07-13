Turizm başkentimizde skandal: Vatandaş ''bedava'' diye sağlıklarını hiçe saydı

Antalya'da yol kenarındaki kaynakta bakteri olduğu uyarısına rağmen su dolduranların artmasıyla belediye ekipleri, 'tüketilmesi uygun değildir' ibaresi boyayla kapatılan tabelayı yenileyip alanı bahçe teliyle çevreledi. Kaynaktaki bakteri varlığına inanmayanlar, alanı çevreleyen telin bir bölümünü kesip, pet şişelere doldurdukları suyu götürmeye devam etti.

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