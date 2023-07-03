Anasayfa Video Galeriler Gündem Turizm başkentinde korkunç görüntüler! Yüzüne topa vurur gibi vurdu Turizm başkentinde korkunç görüntüler! Yüzüne topa vurur gibi vurdu 03 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 13:00 Antalya’da iki grup arasında çıkan yumruk ve tekmeli kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a29c38911c6746087d67f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı ''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı Trabzon'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Film gibi operasyon! Uyuşturucu baronunun sağ kolu ''Kara Mamba'' yakalandı Türkiye'nin doğal akvaryumu Gökpınar Gölü'ne ziyaretçi akını Sıfır araç bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu Vay ayı vay! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldular