Anasayfa Video Galeriler Gündem Turizm başkentinde mahalleli karavancılara isyan etti Turizm başkentinde mahalleli karavancılara isyan etti 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 12:40 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 12:40 Türkiye'nin turizm başkentinde karavan satışı yapan firmaların kaldırım kenarlarını showroom'a çevirmesiyle başlayan tartışmalar büyüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ccc799625a776e100e2633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi Türkiye'nin ''kalp krizi geçirtecek'' istatistikleri açıklandı Ukrayna, Rus gemisini Karadeniz'de vurdu Ünlü şarkıcı yakıtı bitince yolda mahsur kaldı Dev afişler de işe yaramadı: 20 bin TL maaşa kimse dönüp bakmadı! Hakkari'de toplu balık ölümleri korkuttu İHA muhabiri ayı saldırısından kıl payı kurtuldu Türkiye'nin gururu Şahika Ercümen: ''3 dakika için 20 yıl çalıştım!'' İstanbul'da güpe gündüz dehşet! Silahlı saldırı anı kamerada