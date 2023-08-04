  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Turizm başkentinde mahalleli karavancılara isyan etti

Turizm başkentinde mahalleli karavancılara isyan etti

Güncelleme:

Türkiye'nin turizm başkentinde karavan satışı yapan firmaların kaldırım kenarlarını showroom'a çevirmesiyle başlayan tartışmalar büyüyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Avcılar Belediyesi önünde işçi eylemi
Türkiye'nin ''kalp krizi geçirtecek'' istatistikleri açıklandı
Ukrayna, Rus gemisini Karadeniz'de vurdu
Ünlü şarkıcı yakıtı bitince yolda mahsur kaldı
Dev afişler de işe yaramadı: 20 bin TL maaşa kimse dönüp bakmadı!
Hakkari'de toplu balık ölümleri korkuttu
İHA muhabiri ayı saldırısından kıl payı kurtuldu
Türkiye'nin gururu Şahika Ercümen: ''3 dakika için 20 yıl çalıştım!''
İstanbul'da güpe gündüz dehşet! Silahlı saldırı anı kamerada