Anasayfa Video Galeriler Gündem Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor 12 Eylül 2024 Perşembe Saat: 12:25 Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da bir tur firmasının denizin içinde düzenlediği at turu büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e2b39ee5fe54cb7c09a343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı Ege'nin kadınlarının 8 bin yıllık atalarıyla ilgili ilginç keşif Bir vahşet daha: Öldürüp gömdü, aylar sonra suçunu itiraf etti Kadın yolcu seyir minibüsten düştü, şoför yoluna devam etti Sahte altına karşı uzmanlardan ses uyarısı Cezaevi firarisi bacada yakalandı 25 bin adet uyuşturucu hapla yakalanan avukattan ''pes'' dedirten savunma Esenyurt'ta dehşet: Eski kız arkadaşının evini basıp darp etti Fedakâr babanın engelli oğlu için mücadelesi sizi ağlatacak