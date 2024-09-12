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  4. Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor

Turizm cenneti Antalya'da hayvanlara turistik eziyete tepki yağıyor

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da bir tur firmasının denizin içinde düzenlediği at turu büyük tepki çekti.

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