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  4. Turizm cennetinde baraj kurudu! Su kesintileri gündeme gelebilir

Turizm cennetinde baraj kurudu! Su kesintileri gündeme gelebilir

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Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Mumcular Barajı kuruma noktasına geldi.

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