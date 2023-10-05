Anasayfa Video Galeriler Gündem Turizm cennetinde baraj kurudu! Su kesintileri gündeme gelebilir Turizm cennetinde baraj kurudu! Su kesintileri gündeme gelebilir 05 Ekim 2023 Perşembe Saat: 16:46 Güncelleme: 05 Ekim 2023 Perşembe 16:46 Muğla'nın turizm cenneti Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Mumcular Barajı kuruma noktasına geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651ebe2bbdb82e532a731763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Motosikletli maganda kafenin bahçesine girdi, kendisini uyaranlara saldırdı Göksel'in konserinde korkunç kaza: Duyma yetisini kaybetti Eşiyle tartıştı, soluğu çatıda aldı İstanbul’da müşteri seçen taksici kamerada! Ankara'da maden ocağında göçük: 15 yaralı Yılmaz Özdil geri dönüyor: ''Şimdi konuşma zamanı'' diyerek duyurdu! Kızlarının ihbar ettiği kadının evinden çıkanlar şoke etti Elektronik sigara içip vapur bacası gibi gezenlere bir ''müjde'' daha Ekonomide patlama beklerken, bakın patlayan ne oldu