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  4. Turizm cennetinde nüfus 10'a katlandı, ilçe karanlığa büründü

Turizm cennetinde nüfus 10'a katlandı, ilçe karanlığa büründü

Muğla'nın Datça ilçesinde tatilcilerin nüfusu 10 kat artırması ve artan klima kullanımı sonrasında Datça adeta karanlığa büründü.

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