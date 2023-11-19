Anasayfa Video Galeriler Gündem Turizm merkezinde kar kalınlığı 50 santimi geçti! Zincirsiz araçlar geri çevriliyor Turizm merkezinde kar kalınlığı 50 santimi geçti! Zincirsiz araçlar geri çevriliyor 19 Kasım 2023 Pazar Saat: 13:55 Güncelleme: 19 Kasım 2023 Pazar 13:55 Bursa'nın turizm merkezi Uludağ'da kar kalınlığı 52 santimetreye ulaştı. Ekipler, araçların Uludağ'a zincirsiz çıkışına izin vermiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6559e9924959b658bc055063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gergin anlar Interpol'un peşinde olduğu isim İstanbul'da yakalandı Çöplükte kaybolan işçinin cansız bedeni bulundu Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü THY, 105 seferini iptal etti Antalya'da önce fırtına kabusu, sonra deniz keyfi! İstanbul'da balık halinde yangın Çöp evden kurtarılan çocuğun son hali ortaya çıktı İstanbul'da toprak kayması! Faciadan dönüldü