Anasayfa Video Galeriler Gündem Turizmde çifte bayram: Doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı Turizmde çifte bayram: Doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı 27 Haziran 2023 Salı Saat: 14:05 Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizmde çifte bayram yaşandığını belirterek, ''Kurban Bayramı'nda, doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649ac28162eaa9793971d2b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da açılan sergiye protesto: LGBT, çıplaklık, polis düşmanlığı... Mevsimler şaştı! Kavurucu sıcaklar geç gelecek İstanbul'da bir grup polisle çatıştı! Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti Erdoğan'dan bayram mesajı: ''Seçimin kazananı tüm Türkiye'dir'' Bir ilimizde daha ormanlara giriş yasaklandı Yıkım kararı çıkmıştı ama... Çardak kente elektrik geldi! Karadeniz’de tehlikeli temas İstanbul'da 2 kadını kaçırmak isteyen yabancı uyruklular dehşet saçtı