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  4. Turizmde çifte bayram: Doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

Turizmde çifte bayram: Doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, turizmde çifte bayram yaşandığını belirterek, ''Kurban Bayramı'nda, doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı'' dedi.

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