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  3. 25 Nisan 2017 09:50

Turizmin Önemi Kimin Umurunda

Sektörleri tanımada öğrencilerine önemli fırsatlar sunan Nişantaşı Üniversitesi, TÜRSAB ile önemli bir protokole imza attı.

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GYİAD Başkanı Serkan Sevim: Riskli olan girişimcilik değil eğitimsizliktir
GYİAD Başkanı Serkan Sevim: Riskli olan girişimcilik değil eğitimsizliktir
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Kınalı kuzular dedelerinin izinde!
Kınalı kuzular dedelerinin izinde!
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81 ilde aynı anda
81 ilde aynı anda
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Anzaklar atalarını unuttu
Anzaklar atalarını unuttu
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Başkent sabaha alevlerle uyandı
Başkent sabaha alevlerle uyandı
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Otomobilin kadına çarpma anı kameralara böyle yansıdı
Otomobilin kadına çarpma anı kameralara böyle yansıdı