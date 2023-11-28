Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi 28 Kasım 2023 Salı Saat: 12:20 Güncelleme: 28 Kasım 2023 Salı 12:20 Türk Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş kategorisinde üçüncü oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6565b0f5c4cf25240d0c5f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı İranlı turistler yılbaşı için Türkiye'yi seçti: Otellerde yer kalmadı Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti Çantasından GPS cihazı çıkan Semih Kaya ifadesinde her şeyi anlattı İstanbul'da iş yerinde korkutan yangın Gün ağarırken beliren dolunay mest etti