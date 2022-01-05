Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk Bayrağı'na haince saldırı kamerada Türk Bayrağı'na haince saldırı kamerada 05 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 08:30 Karabük’te bir iş yerine asılı Türk Bayrağı'nı indirmeye çalışan kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d52d13aca9ec496216b227" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR LPG'ye yapılan zam hükümeti istifa ettirdi Canlı yayında olay iddia: ''İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor'' AK Parti ve MHP ''20 Aralık araştırılsın'' önergesini reddetti Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya çok sert yanıt: ''Dönsün de kocasına baksın'' Korkutan görüntü! PCR test kuyruğunun sonu gözükmedi Otobüse maskesiz binen adam ortalığı karıştırdı: Maske takmıyorum, ücret de ödemiyorum Arto, canlı yayında partneri Bircan Bali'yi ifşa etti! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt'un EYT polemiği Seda Sayan'ın programı neden yayınlanmadı? Ünlü sanatçıdan koronavirüs iddiasına yanıt