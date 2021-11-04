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  4. Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti

Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti

Marmara Denizi ve Karadeniz’de yapılan çalışmalarda bugüne kadar keşfedilmemiş iki yeni deniz canlısı türü dünya literatürüne kazandırıldı.

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