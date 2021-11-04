Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti 04 Kasım 2021 Perşembe Saat: 12:11 Marmara Denizi ve Karadeniz’de yapılan çalışmalarda bugüne kadar keşfedilmemiş iki yeni deniz canlısı türü dünya literatürüne kazandırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6183a3a736c0cb7bc0139203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bisikletle 58 bin kilometre yol katetti! Türkiye'ye hayran kaldı Erdoğan yıl sonu büyüme hedefini açıkladı Metrobüste dilenci operasyonu AK Partili Yavuz'un canlı yayındaki zor anları Son 1 haftada evleri 5 kez yandı, diken üstünde yaşıyorlar SMA hastası minik Nergiz yardım bekliyor Bu kadarına da pes! Küçük çocuğu çarşafla sarkıttılar CHP'li Şener'in Erdoğan'la ilgili örnek verdiği film Meclis'i karıştırdı Çanakkale Boğazı’nda deniz ulaşımı durdu