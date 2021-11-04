Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti

Marmara Denizi ve Karadeniz’de yapılan çalışmalarda bugüne kadar keşfedilmemiş iki yeni deniz canlısı türü dünya literatürüne kazandırıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6183a3a736c0cb7bc0139203" allowfullscreen></iframe>