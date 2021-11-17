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Türk bilim insanları öyle bir şeyden yakıt üretti ki...

İnönü Üniversitesi'nde bilim insanları, kayısıdan roket yakıtı üretmeyi başardı. Proje hayata geçirildiğinde 1 liralık kayısı atığından 200 dolarlık roket yakıtı üretileceği belirtildi.

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