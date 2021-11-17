Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk bilim insanları öyle bir şeyden yakıt üretti ki... Türk bilim insanları öyle bir şeyden yakıt üretti ki... 17 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 14:26 İnönü Üniversitesi'nde bilim insanları, kayısıdan roket yakıtı üretmeyi başardı. Proje hayata geçirildiğinde 1 liralık kayısı atığından 200 dolarlık roket yakıtı üretileceği belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6194e6e7be4be86978036903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da dev operasyon! 3 adrese etil alkol baskını Yüzlerce öğrenci Edis ve Sefo’nun şarkısıyla coştu Konserde hayranının üzerine tuvaletini yapmıştı... Sessizliğini bozdu! Koronavirüse yakalanınca babası evden kovdu... Cansız bedeni bulundu! Akşener, kendisine ''Ahlak yoksunu'' diyen Erdoğan'ı yuhalatmadı Define avcıları kazı yaparken dehşeti yaşadı! Topraktan kan fışkırdı Dünyanın en dar sokağı açılıyor Alparslan Büyük Selçuklu'da Fahriye Evcen'in ''uluması'' olay oldu Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretinde, esnaf ''kırmızı halımız yok'' deyip yere ceket serdi