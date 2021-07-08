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  4. Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş: 20 kat daha güçlü koronavirüs...

Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş: 20 kat daha güçlü koronavirüs...

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların etken maddesi olan K1 bileşiminin patenti Türk AR-GE firması tarafından alındı.

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