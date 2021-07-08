Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş: 20 kat daha güçlü koronavirüs... Türk bilim insanlarından heyecanlandıran buluş: 20 kat daha güçlü koronavirüs... 08 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 21:35 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçların etken maddesi olan K1 bileşiminin patenti Türk AR-GE firması tarafından alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e7456de6a9dc38ad46d493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkunç görüntüler: 6 ineğin ayağını tırpanla kestiler Kocasından boşanmak isteyen genç kadın sağ bacağını kaybetti Foça'da korkutan orman yangını Rus savaş uçakları havalandı haberi, basın toplantısını yarıda kesti Valilikten BBP'li yöneticinin ters kelepçeli gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama 8 milyon euro ile kaçan Yasemin, Antalya'da mı? İki liderin basın toplantısında savaş uçağı alarmı Aylık 7 bin lira maaşla çalışacak personel bulamıyorlar Şenol Güneş ve Tümer Metin arasında gergin anlar! ''İnsafsızlık yapma yahu''