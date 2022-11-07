Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk bilim insanlarının kanser aşısında heyecanlandıran gelişme Türk bilim insanlarının kanser aşısında heyecanlandıran gelişme 07 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 14:10 Güncelleme: 07 Kasım 2022 Pazartesi 14:10 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi'nde kanser hastalarında hücresel immün tedavisinde kullanılmak üzere başlatılan aşı çalışmasında hayvan deneyleri başlıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6368e79c52dfd507c35a9c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Final maçı kabusa dönüştü: Tam 11 kırmızı kart çıktı! Tek bir fideyle 40 haneli köyün tamamının hayatı değişti İstanbul'daki AVM'de yumruklu kavga İstanbul'da eli silahlı maganda dehşeti! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı Nükhet Duru ile Meltem Cumbul’un sahnedeki dansı olay oldu Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi Yargı dizisinde 1 dakikalık olay sahne: İzleyicisi de evinde ayağa kalktı