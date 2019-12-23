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  3. 23 Aralık 2019 12:50

Türk diplomatın aracı kundaklandı

Yunanistan'da Türk Konsolosluğu'nda çalışan bir diplomatın aracı kundaklandı. Kundaklamaya neden olan kişilerin kimliği henüz belirlenemedi.

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