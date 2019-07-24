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  3. 24 Temmuz 2019 10:02

Türk diplomatın şehit olduğu hain saldırı kamerada

Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatın şehit olduğu saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Video Galeri
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Hafriyat kamyonunun arkasına tutunan gençler böyle kaçıştı
Video Galeri
Otobüsü sollamak isteyen motosikletli genç kaza yaptı
Otobüsü sollamak isteyen motosikletli genç kaza yaptı
Video Galeri
Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu
Kaza yapan motosikletlinin imdadına yoldan geçen doktor koştu
Video Galeri
Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
Jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada
Video Galeri
“Bereket” isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor
“Bereket” isimli kuru yük gemisinin söküm çalışmaları devam ediyor
Video Galeri
Sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı
Sevimli kedi akmayan musluktan su içmeye çalıştı
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