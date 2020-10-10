  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Ekim 2020 12:25

Türk doktor açıkladı; koronavirüs tedavisi için bir umut daha!

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüs salgınında kullanılması için çalışmaların önemli bir aşamaya geldiği monoklonal antikorların yeni bir umut olabileceğinin müjdesini verdi.

Video Galeri
Polis de neye uğradığını şaşırdı! Koronavirüs partisi ''pes'' dedirtti
Polis de neye uğradığını şaşırdı! Koronavirüs partisi ''pes'' dedirtti
Video Galeri
İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var!
İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası kamerada: Yaralılar var!
Video Galeri
Kamyonu öyle bir park etti ki, izleyenler hayrete düştü!
Kamyonu öyle bir park etti ki, izleyenler hayrete düştü!
Video Galeri
Ankara'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü var!
Ankara'da yük trenleri çarpıştı: 2 ölü var!
Video Galeri
Ankara'daki 10 Ekim anmasında çok sayıda gözaltı
Ankara'daki 10 Ekim anmasında çok sayıda gözaltı
Video Galeri
TEM'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TEM'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM