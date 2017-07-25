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  3. 25 Temmuz 2017 09:15

Türk Dünyası Altay Toplulukları Sempozyumunda buluştu

İstanbul Aydın Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen ‘Altay Toplulukları Sempozyumu’ 200’e yakın bilim adamının katılımıyla Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde başladı.

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