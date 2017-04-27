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  3. 27 Nisan 2017 11:20

Türk filmlerini aratmayan evlilik teklifi

Bursa’da Türk filmlerini aratmayan bir evlilik teklifi seramonisi yaşandı. Bir genç, zamanında babasının da evlilik teklifinde bulunduğu yerde, kız arkadaşına evlenmeyi teklif etti.

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