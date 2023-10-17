Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk gazetecilerin bulunduğu alana füze düştü! Türk gazetecilerin bulunduğu alana füze düştü! 17 Ekim 2023 Salı Saat: 19:55 Gazze sınırında gelişmeleri takip eden Habertürk ekibinin bulunduğu alana füze atıldı. Kameraman Hakan Öztürk bacağından, gazeteci Adem Metan ise kulağından yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652ebc7949c38948b66554e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu herife ''taksici'' demek ''taksicilere'' hakaret! Kadına şiddete meydan dayağı! İstanbul'da şehir eşkıyaları restorana kurşun yağdırdı Şahika Ercümen'den bir rekor daha! Su altı pozları olay oldu Sıfır km aldığı araç aldı, hayatının şokunu yaşadı Milyonluk yeni daireler kağıt gibi yıkıldı DEAŞ'ın finansörleri İstanbul'da yakalandı İstanbul''daki 'Güneş takip merkezi'' görüntülendi Deprem bölgesindeki yeni kabus bu oldu