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  4. Türk gazetecilerin bulunduğu alana füze düştü!

Türk gazetecilerin bulunduğu alana füze düştü!

Gazze sınırında gelişmeleri takip eden Habertürk ekibinin bulunduğu alana füze atıldı. Kameraman Hakan Öztürk bacağından, gazeteci Adem Metan ise kulağından yaralandı.

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