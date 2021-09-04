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Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı

Türk Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı, Romanya üzerinde NATO’nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptı.

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