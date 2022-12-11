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Türk hekimden çığır açacak buluş

ABD'de Brown Üniversitesi’nde hem acil tıp, hem de mühendislik profesörü olarak acil durum ve afet tıbbı direktörlüğü yapan Prof. Dr. Selim Suner Kansızlığı ‘kan almadan’, hastanın gözünden anlayan uygulama geliştirdi.

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