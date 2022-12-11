Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk hekimden çığır açacak buluş Türk hekimden çığır açacak buluş 11 Aralık 2022 Pazar Saat: 21:30 ABD'de Brown Üniversitesi’nde hem acil tıp, hem de mühendislik profesörü olarak acil durum ve afet tıbbı direktörlüğü yapan Prof. Dr. Selim Suner Kansızlığı ‘kan almadan’, hastanın gözünden anlayan uygulama geliştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639621ba521158356b2bb0b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mimar Sinan'ın 498 yıllık esiri hala hizmette Mavi Vatan'ın yerli ve milli muhafızı ULAQ SİDA denizaltını da savunacak Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı Teröriste terörist diyemeyen, Öcalan için sokağa çıkan HDP'li vekilden polise tehdit İstanbul'da çocuk gelin rezaleti! Kızın ailesi polise saldırdı Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu ''hazine''sini satışa çıkardı Metroda korkunç anlar! Elektrik çarptı, raylara düştü Alkollü kadının yaptıkları şoke etti: 7. kattan...