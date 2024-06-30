Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk hekimlerden tıp dünyasında ses getirecek keşif Türk hekimlerden tıp dünyasında ses getirecek keşif 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 10:36 Türk hekimler, bel ağrısıyla ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisiyle ilgili yeni bir keşfe imza attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66810b0cf0d6f273610e61e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Topkapı Sarayı'nda bir ilk: Gece ziyaretleri başladı Düğünde istek parça kavgasında kan aktı: Yaralılar var Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadıCemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadı Türk'e imkansız de otur izle: Bu da Rizeli usulü asansör Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü Yine bir devre mülk, yine bir ücretsiz tatil vurgun: Onbinlerce kişi dolandırıldı Atatürk’ün fotoğrafını yakmışlardı... Serbest kaldılar Altın piyasasının gerçek bileni kuyumculardan dikkat çeken altın tahmini Asrın felaketinden kurtuldu, LGS birincisi oldu