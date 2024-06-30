Türk hekimlerden tıp dünyasında ses getirecek keşif

Türk hekimler, bel ağrısıyla ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisiyle ilgili yeni bir keşfe imza attı.

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