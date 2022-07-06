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  4. Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Asgari ücretin açıklanmasının ardından eleştirilere maruz kalan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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