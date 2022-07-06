Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı 06 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 08:25 Asgari ücretin açıklanmasının ardından eleştirilere maruz kalan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c51cc152e09e42525fa443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gören gözlerine inanamadı! Dev hortum kamerada Bir baba cinneti daha: Eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti! Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı ekonomik krizin sebebini buldu Üniversitede skandal! Dekan öğrenciyi konuşturmadı, ortalık karıştı Canlı yayın merakı yüzünden canından oluyordu: Korku dolu anlar kamerada Çanakkale'de orman yangını İstanbul'da korkunç olay! 97 yaşındaki alzheimer hastası kadın böyle kurtarıldı İstanbul trafiğinde yine ''yol verme'' dehşeti Rize'de olay olan ''Göktaşı'' iddiası