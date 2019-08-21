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  3. 21 Ağustos 2019 23:52

Türk-İş Başkanına soğuk duş: ''Sen hiç konuşma!''

CHP'lilerin dün gece Sakarya'daki Tank Palet eylemine gelen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a bir yurttaş "sen hiç konuşma" şeklinde tepki gösterdi.

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