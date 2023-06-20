  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türk-İş Başkanı'ndan ''Asgari ücret 500 doların altında kaldı'' diyen muhabire yanıt

Türk-İş Başkanı'ndan ''Asgari ücret 500 doların altında kaldı'' diyen muhabire yanıt

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 500 doların altında kaldığını söyleyen gazeteciye ''Kızım 14 altında kaldı, Allah özellikle sana kolaylık versin, yardımcın olsun'' yanıtını verdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Antalya'da orman yangını
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada
İntihar etmek isteyen genci Nuri Alço ikna etti
Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç!
Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı
Pınar Deniz'den Delikanlım performansı
Asgari ücret belli oldu!
1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı
Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite