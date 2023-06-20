Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk-İş Başkanı'ndan ''Asgari ücret 500 doların altında kaldı'' diyen muhabire yanıt Türk-İş Başkanı'ndan ''Asgari ücret 500 doların altında kaldı'' diyen muhabire yanıt 20 Haziran 2023 Salı Saat: 15:25 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 500 doların altında kaldığını söyleyen gazeteciye ''Kızım 14 altında kaldı, Allah özellikle sana kolaylık versin, yardımcın olsun'' yanıtını verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64919aba7066a41ff24666d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da orman yangını Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan kabusu kamerada İntihar etmek isteyen genci Nuri Alço ikna etti Bir ilimiz daha sular altında! Görüntüler korkunç! Yaşlı kadın ve torununa ''göçmen'' saldırısı Pınar Deniz'den Delikanlım performansı Asgari ücret belli oldu! 1.2 milyar TL'lik kara para aklama operasyonu: 120 gözaltı Bahçeli'den ''100 il''in ardından yeni müjde: Sınavsız üniversite